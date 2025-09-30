Каталог компаній
ACV Auctions Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати в Buffalo Area

Медіанний пакет компенсації Менеджер з розробки програмного забезпечення in Buffalo Area у ACV Auctions становить $200K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ACV Auctions. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
Загалом за рік
$200K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$160K
Stock (/yr)
$40K
Бонус
$0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в ACV Auctions?

$160K

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення в ACV Auctions in Buffalo Area складає річну загальну компенсацію $295,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ACV Auctions для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення in Buffalo Area складає $200,000.

