ACV Auctions Зарплати

Зарплата ACV Auctions варіюється від $85,425 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $200,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ACV Auctions. Останнє оновлення: 9/8/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $150K

Full-Stack програмний інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $200K
Дата-сайентист
Median $110K

Продукт-дизайнер
$87.6K
Продукт-менеджер
$85.4K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ACV Auctions - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $200,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ACV Auctions складає $110,000.

