ACTUM Digital Зарплати

Діапазон зарплат ACTUM Digital коливається від $22,648 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $65,010 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників ACTUM Digital . Останнє оновлення: 8/12/2025