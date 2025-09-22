Каталог компаній
Середня загальна компенсація Аналітик з кібербезпеки у Activision Blizzard варіюється від $64.4K до $93.5K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Activision Blizzard. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$73.1K - $84.9K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$64.4K$73.1K$84.9K$93.5K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Activision Blizzard Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик з кібербезпеки в Activision Blizzard складає річну загальну компенсацію $93,492. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Activision Blizzard для позиції Аналітик з кібербезпеки складає $64,423.

