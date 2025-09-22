Каталог компаній
Activision Blizzard
Activision Blizzard Рекрутер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Рекрутер in United States у Activision Blizzard становить $119K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Activision Blizzard. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Activision Blizzard
Recruiter
Los Angeles - Orange County
Загалом за рік
$119K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$114K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Activision Blizzard?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Activision Blizzard Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Activision Blizzard in United States складає річну загальну компенсацію $165,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Activision Blizzard для позиції Рекрутер in United States складає $124,300.

