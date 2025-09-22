Каталог компаній
Activision Blizzard
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Програмний менеджер

  • Всі зарплати Програмний менеджер

Activision Blizzard Програмний менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Програмний менеджер in United States у Activision Blizzard варіюється від $84K до $115K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Activision Blizzard. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$91K - $108K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$84K$91K$108K$115K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Програмний менеджер заявок в Activision Blizzard щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Activision Blizzard Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Програмний менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Activision Blizzard in United StatesПрограмний менеджер最高薪酬方案，年度總薪酬為$115,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Activision BlizzardПрограмний менеджер職位 in United States年度總薪酬中位數為$84,000。

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Activision Blizzard

Схожі компанії

  • Lyft
  • Airbnb
  • Databricks
  • Intuit
  • Pinterest
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси