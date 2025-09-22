Каталог компаній
Activision Blizzard
Activision Blizzard Продукт-дизайнер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-дизайнер in United States у Activision Blizzard становить $94K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Activision Blizzard. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Activision Blizzard
Product Designer
hidden
Загалом за рік
$94K
Рівень
L1
Базова зарплата
$79K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$15K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в Activision Blizzard?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Activision Blizzard Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-дизайнер в Activision Blizzard in United States складає річну загальну компенсацію $169,025. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Activision Blizzard для позиції Продукт-дизайнер in United States складає $99,000.

