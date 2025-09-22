Каталог компаній
Activision Blizzard
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Менеджер з продуктового дизайну

  • Всі зарплати Менеджер з продуктового дизайну

Activision Blizzard Менеджер з продуктового дизайну Зарплати

Середня загальна компенсація Менеджер з продуктового дизайну in United States у Activision Blizzard варіюється від $148K до $206K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Activision Blizzard. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$160K - $194K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$148K$160K$194K$206K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Менеджер з продуктового дизайну заявок в Activision Blizzard щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Activision Blizzard Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Менеджер з продуктового дизайну пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з продуктового дизайну в Activision Blizzard in United States складає річну загальну компенсацію $206,480. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Activision Blizzard для позиції Менеджер з продуктового дизайну in United States складає $147,740.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Activision Blizzard

Схожі компанії

  • Snap
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Google
  • Flipkart
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси