Середня загальна компенсація Аналітик даних in United Kingdom у Activision Blizzard варіюється від £57.3K до £78.2K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Activision Blizzard. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

£61.4K - £74.2K
United Kingdom
Поширений діапазон
Можливий діапазон
£57.3K£61.4K£74.2K£78.2K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Activision Blizzard Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Аналітик даних at Activision Blizzard in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £78,249. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Activision Blizzard for the Аналітик даних role in United Kingdom is £57,337.

