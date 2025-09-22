Каталог компаній
Activision Blizzard Бізнес-аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Бізнес-аналітик in United States у Activision Blizzard варіюється від $115K до $158K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Activision Blizzard. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$125K - $148K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$115K$125K$148K$158K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Activision Blizzard Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Максимальний пакет зарплати, про який повідомлялося для Бізнес-аналітик в Activision Blizzard in United States становить $157,550 загальної компенсації на рік, що включає базову зарплату, а також можливу компенсацію акціями та бонуси
Медіанна загальна компенсація на рік, про яку повідомлялося в Activision Blizzard для позиції Бізнес-аналітик in United States становить $115,080

