Середня загальна компенсація Бухгалтер in Ireland у Activision Blizzard варіюється від €129K до €184K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Activision Blizzard. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

€148K - €173K
Ireland
Поширений діапазон
Можливий діапазон
€129K€148K€173K€184K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

€142K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Activision Blizzard Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бухгалтер в Activision Blizzard in Ireland складає річну загальну компенсацію €183,664. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Activision Blizzard для позиції Бухгалтер in Ireland складає €128,722.

