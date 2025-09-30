Каталог компаній
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
ActiveCampaign Інженер-програміст Зарплати в Greater Chicago Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater Chicago Area у ActiveCampaign варіюється від $176K за year для Senior Software Engineer до $180K за year для Staff Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Chicago Area становить $185K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ActiveCampaign. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer 1
(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Переглянути 1 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ActiveCampaign RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в ActiveCampaign in Greater Chicago Area складає річну загальну компенсацію $203,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ActiveCampaign для позиції Інженер-програміст in Greater Chicago Area складає $190,000.

