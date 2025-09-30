Каталог компаній
Acronis
Acronis Інженер-програміст Зарплати в Bulgaria

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Bulgaria у Acronis становить BGN 92.9K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Acronis. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Загалом за рік
BGN 92.9K
Рівень
Senior
Базова зарплата
BGN 92.9K
Stock (/yr)
BGN 0
Бонус
BGN 0
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Acronis?

BGN 278K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Acronis in Bulgaria складає річну загальну компенсацію BGN 142,115. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Acronis для позиції Інженер-програміст in Bulgaria складає BGN 86,900.

