Acronis Зарплати

Зарплата Acronis варіюється від $51,449 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $132,197 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Acronis. Останнє оновлення: 9/8/2025

$160K

Продукт-менеджер
Median $75.4K
Інженер-програміст
Median $90.8K
Дата-сайентист
$51.4K

IT-спеціаліст
$100K
Проєктний менеджер
$79.2K
Продажі
$132K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Acronis - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $132,197. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Acronis складає $84,998.

