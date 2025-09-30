Каталог компаній
Acquia
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Pune Metropolitan Region

Acquia Інженер-програміст Зарплати в Pune Metropolitan Region

Компенсація Інженер-програміст in Pune Metropolitan Region у Acquia становить ₹2.17M за year для Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Pune Metropolitan Region становить ₹2.81M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Acquia. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
(Початковий рівень)
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Переглянути 1 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

₹13.95M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹2.61M+ (іноді ₹26.15M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані
Які кар'єрні рівні в Acquia?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Інженер-програміст hjá Acquia in Pune Metropolitan Region er árleg heildarlaun upp á ₹5,432,407. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Acquia fyrir Інженер-програміст hlutverkið in Pune Metropolitan Region er ₹2,806,207.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Acquia

Схожі компанії

  • Qlik
  • Axway
  • Vestmark
  • Daugherty Business Solutions
  • Bloomerang
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси