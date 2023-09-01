ACME Capital Зарплати

Каталог компаній
Зарплата ACME Capital варіюється від $15,107 загальної компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому рівні до $178,850 для Венчурний капіталіст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ACME Capital. Останнє оновлення: 11/16/2025

Інженер-програміст
Median $130K
Технічний письменник
$15.1K
Венчурний капіталіст
$179K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ACME Capital - це Венчурний капіталіст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $178,850. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ACME Capital складає $130,000.

