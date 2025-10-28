Каталог компаній
Accton Technology
Медіанний пакет компенсації Апаратний інженер in Taiwan у Accton Technology становить NT$1.64M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Accton Technology. Останнє оновлення: 10/28/2025

Медіанний пакет
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Загалом за рік
NT$1.64M
Рівень
Advance Engineer
Базова зарплата
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
7 Роки
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Апаратний інженер в Accton Technology in Taiwan складає річну загальну компенсацію NT$2,162,251. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Accton Technology для позиції Апаратний інженер in Taiwan складає NT$1,181,817.

