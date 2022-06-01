Довідник компаній
Accion Labs
Accion Labs Зарплати

Діапазон зарплат Accion Labs коливається від $6,474 у загальній компенсації на рік для Рекрутер на нижньому кінці до $388,050 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Accion Labs. Останнє оновлення: 8/15/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $17.7K
Науковець даних
$18.3K
Менеджер продукту
$28.7K

Рекрутер
$6.5K
Продажі
$244K
Архітектор рішень
$388K
Технічний менеджер програми
$35.5K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Accion Labs, є Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $388,050. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Accion Labs, становить $28,720.

