Середня загальна компенсація Бухгалтер in South Africa у Absa Group варіюється від ZAR 712K до ZAR 992K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Absa Group. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$43.7K - $51.4K
South Africa
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$40.8K$43.7K$51.4K$56.8K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Absa Group?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Бухгалтер в Absa Group in South Africa складає річну загальну компенсацію ZAR 992,006. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Absa Group для позиції Бухгалтер in South Africa складає ZAR 712,209.

Інші ресурси

