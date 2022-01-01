Довідник компаній
ABOUT YOU
ABOUT YOU Зарплати

Діапазон зарплат ABOUT YOU коливається від $65,128 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $92,656 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників ABOUT YOU. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $69.8K
Аналітик даних
$70.3K
Науковець даних
$69.4K

Дизайнер продукту
$92.7K
Менеджер продукту
$81.5K
Менеджер проекту
$65.1K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в ABOUT YOU, є Дизайнер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $92,656. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в ABOUT YOU, становить $70,053.

