Abnormal AI
Abnormal AI Зарплати

Зарплата Abnormal AI варіюється від $67,409 загальної компенсації на рік для Технічний програм-менеджер на нижньому рівні до $623,603 для Кадрові ресурси на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Abnormal AI. Останнє оновлення: 11/14/2025

Інженер-програміст
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend-інженер програмного забезпечення

Продакт-менеджер
Median $200K
Аналітик кібербезпеки
Median $181K

Кадрові ресурси
$624K
Маркетинг
$208K
Маркетингові операції
$214K
Рекрутер
$199K
Продажі
$236K
Менеджер інженерів-програмістів
$585K
Технічний програм-менеджер
$67.4K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Abnormal AI Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Abnormal AI - це Кадрові ресурси at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $623,603. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Abnormal AI складає $210,816.

