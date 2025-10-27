Каталог компаній
AbleTo
AbleTo Продукт-дизайнер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-дизайнер in United States у AbleTo становить $161K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AbleTo. Останнє оновлення: 10/27/2025

Медіанний пакет
company icon
AbleTo
Product Designer
hidden
Загалом за рік
$161K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$140K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$21K
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в AbleTo?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-дизайнер в AbleTo in United States складає річну загальну компенсацію $194,700. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AbleTo для позиції Продукт-дизайнер in United States складає $171,000.

