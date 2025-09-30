Каталог компаній
ABBYY
ABBYY Інженер-програміст Зарплати в Hungary

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Hungary у ABBYY становить HUF 28.19M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ABBYY. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Загалом за рік
HUF 28.19M
Рівень
L3
Базова зарплата
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Бонус
HUF 0
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в ABBYY?

HUF 56.4M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в ABBYY in Hungary складає річну загальну компенсацію HUF 34,507,330. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ABBYY для позиції Інженер-програміст in Hungary складає HUF 22,317,081.

