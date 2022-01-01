ABBYY Зарплати

Зарплата ABBYY варіюється від $36,116 загальної компенсації на рік для IT-спеціаліст на нижньому рівні до $111,543 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ABBYY . Останнє оновлення: 9/8/2025