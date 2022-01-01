Каталог компаній
ABBYY
ABBYY Зарплати

Зарплата ABBYY варіюється від $36,116 загальної компенсації на рік для IT-спеціаліст на нижньому рівні до $111,543 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ABBYY. Останнє оновлення: 9/8/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $80K
Бізнес-аналітик
$93.6K
Корпоративний розвиток
$39.2K

Обслуговування клієнтів
$36.4K
IT-спеціаліст
$36.1K
Маркетинг
$46.6K
Продукт-менеджер
$78.2K
Проєктний менеджер
$72.1K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$112K
Mediánová ročná celková odmena v ABBYY je $72,136.

Інші ресурси