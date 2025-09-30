Каталог компаній
ABB
ABB Інженер-програміст Зарплати в United States

Компенсація Інженер-програміст in United States у ABB варіюється від $90K за year для Associate Software Engineer до $84.5K за year для Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $90K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ABB. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
(Початковий рівень)
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 1 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в ABB?

Включені посади

Мережевий інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в ABB in United States складає річну загальну компенсацію $244,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ABB для позиції Інженер-програміст in United States складає $100,000.

