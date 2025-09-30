Компенсація Інженер-програміст in United States у ABB варіюється від $90K за year для Associate Software Engineer до $84.5K за year для Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $90K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ABB. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Включені посадиПодати нову посаду