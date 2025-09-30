Каталог компаній
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  Switzerland

  • Switzerland

ABB Інженер-програміст Зарплати в Switzerland

Компенсація Інженер-програміст in Switzerland у ABB становить CHF 122K за year для Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Switzerland становить CHF 118K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ABB. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
(Початковий рівень)
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Software Engineer
CHF 122K
CHF 122K
CHF 0
CHF 0
Senior Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Переглянути 1 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в ABB?

Включені посади

Мережевий інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в ABB in Switzerland складає річну загальну компенсацію CHF 137,784. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ABB для позиції Інженер-програміст in Switzerland складає CHF 90,996.

