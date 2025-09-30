Компенсація Інженер-програміст in Sweden у ABB становить SEK 502K за year для Associate Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Sweden становить SEK 502K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ABB. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
SEK 502K
SEK 502K
SEK 0
SEK 0
Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Senior Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Lead Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду