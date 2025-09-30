Каталог компаній
ABB
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-механік

  • Всі зарплати Інженер-механік

  • Sweden

ABB Інженер-механік Зарплати в Sweden

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ABB. Останнє оновлення: 9/30/2025

Нам потрібно лише 4 більше Інженер-механік заявок в ABB щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

SEK 1.55M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на SEK 292K+ (іноді SEK 2.92M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані
Які кар'єрні рівні в ABB?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-механік пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-механік в ABB in Sweden складає річну загальну компенсацію SEK 629,902. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ABB для позиції Інженер-механік in Sweden складає SEK 522,679.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для ABB

Схожі компанії

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси