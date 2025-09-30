Каталог компаній
ABB Фінансовий аналітик Зарплати в Greater Bengaluru

Медіанний пакет компенсації Фінансовий аналітик in Greater Bengaluru у ABB становить ₹807K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ABB. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹807K
Рівень
hidden
Базова зарплата
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
0-1 Роки
Які кар'єрні рівні в ABB?

₹13.94M

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в ABB in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹1,288,873. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ABB для позиції Фінансовий аналітик in Greater Bengaluru складає ₹750,653.

