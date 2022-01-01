ABB Зарплати

Каталог компаній
Зарплата ABB варіюється від $6,349 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $191,040 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ABB. Останнє оновлення: 9/8/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $82.9K
Інженер з апаратного забезпечення
Median $120K
Продукт-дизайнер
Median $98K

Дата-сайентист
Median $39.4K
Фінансовий аналітик
Median $9.3K
Бухгалтер
$53.2K
Бізнес-аналітик
$114K
Інженер систем управління
$28.6K
Копірайтер
$45.2K
Обслуговування клієнтів
$6.3K
Маркетинг
$17.9K
Інженер-механік
$63.5K
Продукт-менеджер
$151K
Проєктний менеджер
$154K
Продажі
$86.8K
Інженер з продажів
$50.6K
Аналітик з кібербезпеки
$32.5K
Архітектор рішень
$191K
Технічний програмний менеджер
$76.1K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ABB - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $191,040. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ABB складає $63,528.

