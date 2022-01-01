ABB Зарплати

Зарплата ABB варіюється від $6,349 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $191,040 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ABB . Останнє оновлення: 9/8/2025