Довідник компаній
Abacus.AI
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Abacus.AI Зарплати

Діапазон зарплат Abacus.AI коливається від $69,650 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $341,700 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Abacus.AI. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $83.5K
Менеджер продукту
$342K
Продажі
$69.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Abacus.AI, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $341,700. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Abacus.AI, становить $83,457.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Abacus.AI

Пов'язані компанії

  • LinkedIn
  • Lyft
  • Spotify
  • Apple
  • Coinbase
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси