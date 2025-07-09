Довідник компаній
Aakash Educational Services
Aakash Educational Services Зарплати

Діапазон зарплат Aakash Educational Services коливається від $3,074 у загальній компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $25,305 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Aakash Educational Services. Останнє оновлення: 8/10/2025

$160K

Обслуговування клієнтів
$3.1K
Інформаційний технолог (ІТ)
$6K
Продажі
$7.2K

Інженер-програміст
$25.3K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Aakash Educational Services, є Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $25,305. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Aakash Educational Services, становить $6,605.

