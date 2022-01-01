Довідник компаній
A123 Systems
A123 Systems Зарплати

Діапазон зарплат A123 Systems коливається від $29,850 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $149,250 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників A123 Systems. Останнє оновлення: 8/12/2025

$160K

Інженер-хімік
Median $125K
Науковець даних
$149K
Інженер-програміст
$29.9K

Відсутня ваша посада?

Відсутня ваша посада?


Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У A123 Systems Гранти на акції/капітал підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в A123 Systems, є Науковець даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $149,250. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в A123 Systems, становить $125,000.

Інші ресурси