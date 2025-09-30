Компенсація Інженер-програміст in Greater Chicago Area у 84.51˚ становить $133K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Chicago Area становить $125K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 84.51˚. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***