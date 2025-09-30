Каталог компаній
84.51˚
84.51˚ Інженер-програміст Зарплати в Cincinnati Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Cincinnati Area у 84.51˚ становить $120K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 84.51˚. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
84.51˚
Software Engineer
Cincinnati, OH
Загалом за рік
$120K
Рівень
L2
Базова зарплата
$110K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$10K
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в 84.51˚?

$160K

Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

Науковець-дослідник

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в 84.51˚ in Cincinnati Area складає річну загальну компенсацію $163,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 84.51˚ для позиції Інженер-програміст in Cincinnati Area складає $118,000.

Інші ресурси