84.51˚
  Greater Chicago Area

84.51˚ Дата-сайентист Зарплати в Greater Chicago Area

Медіанний пакет компенсації Дата-сайентист in Greater Chicago Area у 84.51˚ становить $138K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 84.51˚. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
84.51˚
Senior Data Scientist
Chicago, IL
Загалом за рік
$138K
Рівень
G2
Базова зарплата
$125K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$12.5K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в 84.51˚?

$160K

Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в 84.51˚ in Greater Chicago Area складає річну загальну компенсацію $179,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 84.51˚ для позиції Дата-сайентист in Greater Chicago Area складає $136,700.

