Каталог компаній
84.51˚
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дата-сайентист

  • Всі зарплати Дата-сайентист

  • Cincinnati Area

84.51˚ Дата-сайентист Зарплати в Cincinnati Area

Медіанний пакет компенсації Дата-сайентист in Cincinnati Area у 84.51˚ становить $92K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 84.51˚. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
84.51˚
Data Scientist
Cincinnati, OH
Загалом за рік
$92K
Рівень
L1
Базова зарплата
$87K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в 84.51˚?

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дата-сайентист пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Дата-сайентист at 84.51˚ in Cincinnati Area sits at a yearly total compensation of $166,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 84.51˚ for the Дата-сайентист role in Cincinnati Area is $110,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для 84.51˚

Схожі компанії

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси