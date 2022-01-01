Каталог компаній
84.51˚ Зарплати

Зарплата 84.51˚ варіюється від $80,400 загальної компенсації на рік для Маркетингові операції на нижньому рівні до $252,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників 84.51˚. Останнє оновлення: 9/7/2025

$160K

Дата-сайентист
Median $123K
Інженер-програміст
Median $140K

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

Науковець-дослідник

Продажі
Median $105K

Продукт-менеджер
Median $252K
Маркетингові операції
$80.4K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$241K
Поширені запитання

The highest paying role reported at 84.51˚ is Продукт-менеджер with a yearly total compensation of $252,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 84.51˚ is $131,600.

