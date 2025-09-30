Каталог компаній
7-Eleven
7-Eleven Інженер-програміст Зарплати в India

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in India у 7-Eleven становить ₹3M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 7-Eleven. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
7-Eleven
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹3M
Рівень
Software Engineer II
Базова зарплата
₹2.74M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹254K
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в 7-Eleven?

₹13.94M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в 7-Eleven in India складає річну загальну компенсацію ₹4,364,773. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 7-Eleven для позиції Інженер-програміст in India складає ₹2,724,869.

