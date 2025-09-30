Каталог компаній
7-Eleven
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Dallas Area

7-Eleven Інженер-програміст Зарплати в Greater Dallas Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater Dallas Area у 7-Eleven варіюється від $136K за year для Software Engineer II до $171K за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Dallas Area становить $156K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 7-Eleven. Останнє оновлення: 9/30/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Переглянути 1 Більше рівнів
$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в 7-Eleven?

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в 7-Eleven in Greater Dallas Area складає річну загальну компенсацію $173,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 7-Eleven для позиції Інженер-програміст in Greater Dallas Area складає $157,000.

