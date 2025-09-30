Компенсація Інженер-програміст in Greater Dallas Area у 7-Eleven варіюється від $136K за year для Software Engineer II до $171K за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Dallas Area становить $156K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 7-Eleven. Останнє оновлення: 9/30/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
