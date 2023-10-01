Каталог компаній
6point6
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

6point6 Зарплати

Зарплата 6point6 варіюється від $69,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $170,439 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників 6point6. Останнє оновлення: 10/10/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $69K
Дата-сайентист
$141K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$170K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Архітектор рішень
$133K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti 6point6 je Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $170,439. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti 6point6 je $136,993.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для 6point6

Схожі компанії

  • Stripe
  • Tesla
  • Facebook
  • Roblox
  • PayPal
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси