66degrees Зарплати

Зарплата 66degrees варіюється від $131,340 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $250,848 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників 66degrees . Останнє оновлення: 9/7/2025