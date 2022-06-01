66degrees Зарплати

Каталог компаній
Зарплата 66degrees варіюється від $131,340 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $250,848 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників 66degrees. Останнє оновлення: 9/7/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $138K
Дата-сайентист
$181K
Продукт-дизайнер
$131K

Проєктний менеджер
$181K
Продажі
$229K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$219K
Архітектор рішень
$251K
Технічний програмний менеджер
$179K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в 66degrees - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $250,848. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 66degrees складає $180,746.

Інші ресурси