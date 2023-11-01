3Shape Зарплати

Каталог компаній
Зарплата 3Shape варіюється від $73,469 загальної компенсації на рік для Регуляторні питання на нижньому рівні до $157,326 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників 3Shape. Останнє оновлення: 11/15/2025

Інженер-програміст
Median $88.7K
Регуляторні питання
$73.5K
Архітектор рішень
$157K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в 3Shape - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $157,326. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 3Shape складає $88,734.

