3Pillar Global
  • Czech Republic

3Pillar Global Інженер-програміст Зарплати в Czech Republic

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Czech Republic у 3Pillar Global становить CZK 1.13M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 3Pillar Global. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Brno, JM, Czech Republic
Загалом за рік
CZK 1.13M
Рівень
L3
Базова зарплата
CZK 1.13M
Stock (/yr)
CZK 0
Бонус
CZK 0
Років у компанії
9 Роки
Років досвіду
11 Роки
Які кар'єрні рівні в 3Pillar Global?

CZK 3.5M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at 3Pillar Global in Czech Republic sits at a yearly total compensation of CZK 1,261,120. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 3Pillar Global for the Інженер-програміст role in Czech Republic is CZK 742,486.

