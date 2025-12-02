Каталог компаній
3Pillar Global
3Pillar Global Програм-менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Програм-менеджер in India у 3Pillar Global варіюється від ₹5.45M до ₹7.44M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 3Pillar Global. Останнє оновлення: 12/2/2025

Середня загальна компенсація

$66.6K - $80.6K
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$62.2K$66.6K$80.6K$84.9K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Найвищий пакет оплати для позиції Програм-менеджер в 3Pillar Global in India складає річну загальну компенсацію ₹7,438,817. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 3Pillar Global для позиції Програм-менеджер in India складає ₹5,450,857.

