Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 3M. Останнє оновлення: 10/27/2025

Середня загальна компенсація

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Поширений діапазон
Можливий діапазон
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

0%

РІК 1

0%

РІК 2

100 %

РІК 3

Тип Акцій
RSU + Options

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU + Options

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний програмний менеджер в 3M in Costa Rica складає річну загальну компенсацію CRC 40,031,074. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 3M для позиції Технічний програмний менеджер in Costa Rica складає CRC 28,642,924.

