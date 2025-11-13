Каталог компаній
Середня загальна компенсація Аналітик кібербезпеки у 3M варіюється від ₹1.97M до ₹2.75M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 3M. Останнє оновлення: 11/13/2025

Середня загальна компенсація

₹2.13M - ₹2.47M
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹1.97M₹2.13M₹2.47M₹2.75M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

0%

РІК 1

0%

РІК 2

100 %

РІК 3

Тип Акцій
RSU + Options

У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 0% передається у 1st-РІК (0.00% щорічно)

  • 0% передається у 2nd-РІК (0.00% щорічно)

  • 100% передається у 3rd-РІК (100.00% щорічно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU + Options

У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик кібербезпеки в 3M складає річну загальну компенсацію ₹2,752,402. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 3M для позиції Аналітик кібербезпеки складає ₹1,966,002.

