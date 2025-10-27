Каталог компаній
Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 3M. Останнє оновлення: 10/27/2025

Середня загальна компенсація

CA$150K - CA$175K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
CA$130KCA$150KCA$175KCA$186K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

0%

РІК 1

0%

РІК 2

100 %

РІК 3

Тип Акцій
RSU + Options

У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 0% передається у 1st-РІК (0.00% щорічно)

  • 0% передається у 2nd-РІК (0.00% щорічно)

  • 100% передається у 3rd-РІК (100.00% щорічно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU + Options

У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продажі в 3M in Canada складає річну загальну компенсацію CA$186,083. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 3M для позиції Продажі in Canada складає CA$130,417.

