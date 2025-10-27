Каталог компаній
3M
3M Продукт-менеджер Зарплати

Компенсація Продукт-менеджер in India у 3M становить ₹8.16M за year для T3. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 3M. Останнє оновлення: 10/27/2025

Середня загальна компенсація

₹1.72M - ₹2.01M
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹1.5M₹1.72M₹2.01M₹2.14M
Поширений діапазон
Можливий діапазон
Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T1
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T2
Advanced Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
T3
Senior Product Manager
₹8.16M
₹7.94M
₹0
₹217K
T4
Specialist Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Графік Вестингу

0%

РІК 1

0%

РІК 2

100 %

РІК 3

Тип Акцій
RSU + Options

У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 0% передається у 1st-РІК (0.00% щорічно)

  • 0% передається у 2nd-РІК (0.00% щорічно)

  • 100% передається у 3rd-РІК (100.00% щорічно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU + Options

У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-менеджер в 3M in India складає річну загальну компенсацію ₹8,160,140. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 3M для позиції Продукт-менеджер in India складає ₹1,496,562.

