Компенсація Інженер-механік in United States у 3M варіюється від $78.6K за year для T1 до $145K за year для T4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $88.6K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації 3M. Останнє оновлення: 10/27/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T1
$78.6K
$77.4K
$0
$1.3K
T2
$97.8K
$95.3K
$0
$2.5K
T3
$122K
$115K
$0
$7.1K
T4
$145K
$141K
$0
$4.4K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
РІК 1
0%
РІК 2
100 %
РІК 3
У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу:
0% передається у 1st-РІК (0.00% щорічно)
0% передається у 2nd-РІК (0.00% щорічно)
100% передається у 3rd-РІК (100.00% щорічно)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У 3M RSU + Options підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.